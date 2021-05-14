Джейхун Байрамов обсудил с высокопоставленным представителем ЕС ситуацию на азербайджано-армянской границе

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.
Стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, подчеркнув приверженность Азербайджана к устранению напряженности в регионе.
Стороны подчеркнули важность разрешения ситуации политическими и дипломатическими средствами.