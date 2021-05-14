Джейхун Байрамов обсудил с высокопоставленным представителем ЕС ситуацию на азербайджано-армянской границе

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

Стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, подчеркнув приверженность Азербайджана к устранению напряженности в регионе.

Стороны подчеркнули важность разрешения ситуации политическими и дипломатическими средствами.

| 2021-05-14T17:26:06+04:00 14 мая 2021, 18:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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