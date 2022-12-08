8 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также по различным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и США.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и усилиям в вопросе делимитации. Кроме того, были отмечены недавние незаконные действия, осуществленные с использованием Лачинской дороги.

Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она сказала, что важно продвигать мирный процесс в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами.