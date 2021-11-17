«Армения обязана внять призыву к диалогу. Чем раньше Ереван это сделает, будет уважать соседние государства и признает их границы, тем раньше будут урегулированы проблемы».

Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, в Ереване до сих пор озвучиваются территориальные претензии в отношении Баку.

«Это очень опасные заявления. Армянские политики должны действовать более продуманно и ответственно. Анализируя процессы последних 30 лет, становится ясно, как много проблем и разрушений принесла Армении политика территориальных претензий к соседним странам. Это осознают и в Армении. Надеюсь, что в Ереване сделают правильные выводы на будущее», — сказал Байрамов.