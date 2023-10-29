Все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября, так что призыв главы МИД Израиля Эли Коэна к своим подчиненным «сложно понять», сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«На данный момент в Турции нет израильских дипломатов, все они покинули страну 19 октября. Ноту о намерении дипломатов посольства покинуть Турцию в свете последних событий МИД Турции получил 18 октября <…> Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», — указано в сообщении.

По данным источника, дипломаты Израиля покинули Турцию по соображениям безопасности, а не из-за какого-либо дипломатического кризиса.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на созванном им митинге в стамбульском аэропорту «Ататюрк» заявил, что Запад является виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Израиль — «военным преступником» и «оккупантом» палестинских территорий.

На митинге Эрдоган заявил, что Турция всегда приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается, и сейчас в ней нуждается Газа, цитирует его агентство «Анадолу». Он обвинил страны Запада в нежелании обращаться в войне к международному праву, что, по его мнению, свидетельствует об их лицемерии.

«Это потому, что проливающаяся сейчас кровь – кровь мусульман», – цитирует его AFP. Эрдоган сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с вторжением крестоносцев и «противостоянием креста и полумесяца» в Средневековье.

По его словам, те, кто проливал «крокодиловы слезы» по мирным жителям, убитым в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за «гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», – пересказывает «Анадолу».

Политик несколько раз повторил, что израильские власти оказались недовольны его словами, что захватившее власти в секторе Газа движение ХАМАС – не террористическая организация. Одновременно он обвинил в ситуации в секторе страны Запада, заявив, что Израиль выступает только исполнителем их воли.

«На фоне резких заявлений Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с целью провести переоценку израильско-турецких отношений», — написал в соцсети X министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Отношения двух стран до того значительно улучшились в 2022 году, когда оба государства назначили друг к другу послов, высланных на фоне ещё одного обострения в секторе Газа.