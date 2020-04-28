Джаз в пустом зале: в Центре Гейдара Алиева отметят международный праздник

Азербайджан вместе со всем миром будет праздновать Международный день джаза.

Рассказывая об этом, директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева сообщила «Зеркало», что 30 апреля в социальных сетях будет представлен проект под названием «Когда джаз звучит в пустом зале», созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева в дни пандемии.

Данный проект снят на музыку Раина Султанова, с участием заслуженных артистов Азербайджана Исфара Сарабского и Руслана Гусейнова в уникальном концертном зале Центра Гейдара Алиева, спроектированного легендарным архитектором современности Захой Хадид.

Концерт начнется в 12:00 по местному времени.

Ранее был запланирован масштабный Гала-концерт с участием звезд азербайджанского джаза и зарубежных гостей. Однако он был перенесен, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Международный день джаза — ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО. В этом году праздник, как и многие другие масштабные события, впервые перешел в виртуальный формат: музыканты со всех уголков мира представят онлайн форматы своих выступлений.

Лейла Эфендиева напомнила, что при организации комитета Baku Jazz Festival, с 2015 года Азербайджан вошел в основной список эвентов мира, празднующих эту дату, а флажок Азербайджана был отмечен на мировой карте джаза — официального сайта www.jazzday.com

Международный день джаза 2020 в США пройдет под патронажем легенды мирового джаза Херби Хэнкокока. Центральным событием дня станет масштабный онлайн концерт с участием артистов со всего мира. В концерте примут участие Джон Маклафлин, Джейн Монхейт, Алуне Уэйд, Джон Бизли, Бен Уильямс, Лизз Райт, Джон Скофилд, Игорь Бутман, Евгений Побожий, Юн Сун Нах А Бу, Ди Ди Бриджуотер, Дайан Ривз и Джои ДеФранческо.

Шоу будет транслироваться в прямом эфире на jazzday.com

В преддверии концерта пройдет серия образовательных мастер-классов и дискуссий посредством веб-конференций с участием известных педагогов и джазовых артистов, транслируемых в прямом эфире через jazzday.com

Лейла Эфендиева примет участие в онлайн панели на тему «Что происходит с джазом при нынешней пандемии, и почему такие мероприятия, как Международный день джаза сейчас необходимы больше, чем когда-либо». В числе прочих в дискуссии также примут участие известная джазовая певица Сибонгиле Кумало и «Артист ЮНЕСКО во имя мира» Маркус Миллер.

«В нынешних особых обстоятельствах празднования Международного дня джаза, когда человечество столкнулось с пандемией коронавируса COVID-19, музыка объединяет людей и помогает им сохранять надежду. В условиях вынужденной самоизоляции джаз готов прийти в любой дом, где его хотят услышать. Пересматриваются привычные для джаза форматы: с помощью интернет-платформ организуются трансляции совместного музицирования джазовых музыкантов, известнейшие представители этого направления музыки выкладывают в сеть свои аранжировки и импровизации», — отмечается в послании генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле по случаю Международного дня джаза.

Цель празднования Международного дня джаза — повышение степени информированности международной общественности о роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Общеизвестно, что джаз стирает границы между людьми и создает атмосферу взаимопонимания и терпимости, является символом единства и мира и снижает напряженность в отношениях между людьми, способствует гендерному равенству и усилению роли молодежи в социальных изменениях.

В этом году празднование Международного дня джаза начнется с Австралии и пройдет по городам в 190 странах мира, включая Азербайджан.