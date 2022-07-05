В парке Центра Гейдара Алиева 6 и 7 июля состоятся Бакинские летние дни джаза. Праздник музыки пройдет в Азербайджане уже в четвертный раз. Вход на фестиваль — свободный для всех желающих.

Как сообщили # в пресс-службе министерства культуры, фестиваль возобновляет свою деятельность после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

Музыкальный праздник организован Центром Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и компанией Premier LTD.

География участников предыдущих фестивалей включала такие страны, как Швейцария, Франция, Израиль, Грузия, США, Турция, Венгрия, Россия.

В рамках фестиваля в Баку впервые выступили такие известные музыканты, как Авичай Коэн, Эрик Эруффаз, Джеки Террассон, Стефан Бельмондо, Ник Уэст.

Нынешний фестиваль откроет американский джазовый пианист и композитор Эммет Коэн со своим трио.

7 июля программу продолжит квартет известного шведско-турецкого саксофониста, композитора, актера, продюсера Ильхана Эршахи.

В фестивале также примут участие и азербайджанские исполнители — Фирудин Гамидов и Диана Гаджиева.