Джавад Зариф отменил визит в Австрию из-за флагов Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил свой визит в Австрию в субботу из-за вывешенных на австрийских правительственных зданиях флагов Израиля. Об этом сообщает в субботу МИД Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку. «Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили в МИД Австрии.
В пятницу на зданиях ведомства канцлера Австрии и МИД Австрии были вывешены флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом по вопросу событий вокруг происходящего в секторе Газа.
В МИД Австрии подчеркнули, что переговоры по вопросу полного восстановления ядерной сделки с Ираном, которые идут с апреля в Вене, продолжатся и не будут прерваны.
В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.
Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая. (ТАСС)