Джавад Зариф отменил визит в Австрию из-за флагов Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил свой визит в Австрию в субботу из-за вывешенных на австрийских правительственных зданиях флагов Израиля. Об этом сообщает в субботу МИД Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку. «Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили в МИД Австрии.

В пятницу на зданиях ведомства канцлера Австрии и МИД Австрии были вывешены флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом по вопросу событий вокруг происходящего в секторе Газа.

В МИД Австрии подчеркнули, что переговоры по вопросу полного восстановления ядерной сделки с Ираном, которые идут с апреля в Вене, продолжатся и не будут прерваны.