Несмотря на возмущения, канадский певец Джастин Бибер провел вечеринку в Джидде во время Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает TMZ.

Издание сообщает, что музыкант поздоровался с ликующими фанатами, после чего исполнил такие свои хиты, как «Deserve you», «Somebody» и «Hold on». При этом в поездке в королевство Бибера сопровождала его жена Хейли, хоть она и не приняла участие в самом выступлении певца.

Ранее невеста убитого журналиста Джамаля Хашоджи, выступала против проведения концертов в Саудовской Аравии в связи с нарушениями прав человека в этой стране.

Гран-при «Формулы-1» впервые в истории проходит в Саудовской Аравии. Специально для этого в Джидде была создана трасса, которую прозвали «самой быстрой городской трассой в мире». Финалистом первой гонки стал британский гонщик Льюис Хэмилтон.