Двойные стандарты в пик коронавируса: чем Ереван заслужил огромную разницу с Баку?

На борьбу с коронавирусом Европейский Союз выделил финансовую помощь странам «Восточного партнерства». Среди всех стран «Восточного партнерства» Азербайджан получил меньше остальных стран членов этого партнерства.

Из выделенных средств Грузия получит 183 млн., Беларусь — 60 млн., Молдова — 87 млн., Украина — 190 млн. евро, Армения — 92 млн. евро, а на долю Азербайджана пришлось всего 14 миллионов евро. То есть, как мы заметили, ЕС ставит почти десятикратную разницу между Азербайджаном и Арменией. Возникает справедливый вопрос: а зачем нам тогда «Восточное партнерство», если и там к нам относятся через призму двойных стандартов?

Комментируя # данный вопрос политолог Ахмед Алили сказал, что сейчас существует определенный информационный вакуум и понять, как и по какой причине принимаются те или иные решения не совсем возможно.

«После коронавируса, многие вопросы станут на свои места. У ЕС дифференцированное отношение к странам «Восточного партнерства». Странам, подписавшим ассоциативное соглашение будет выделяться больше средств, чем тем, кто его не подписал. Грузия, Молдова, Армения и Украина позиционируют себя как более близкие страны к ЕС. Евросоюз в первую очередь заботится о тех странах, которые могут посещать шенгенскую зону без виз», — сказал эксперт.

Что же касается Армении, по словам аналитика, несмотря на то, что граждане этой страны все еще посещают Европу по визам, но они подписывали всеобъемлющее соглашение с ЕС.

«Поэтому Европа видит определенную разницу между Арменией и Азербайджаном. Проблема в том, что никто не ожидал масштабы такой разницы. К примеру, Украина за свою проевропейскую политику сильно поплатилась, а потому и помощь им большая. Но для Азербайджана, куда интереснее получить ответ на вопрос, чем Армения заслужила такую огромную разницу с Азербайджаном?», — задается вопросом А.Алили.

Эксперт выразил надежду на то, что, возможно, в будущем ЕС скорректирует свою позицию, так как это был всего лишь первый транш медицинской и гуманитарной помощи.

«Скорее всего, они сбалансируют свою позицию в вопросе предотвращения экономических последствий изоляционных мер, на что уже выделено 700 миллионов евро. Считаю, что заострять внимание именно в вопросе гумпомощи не совсем верно, так как, в предыдущих программах ЕС, которые касались транспортно-коммуникационных проектов, Азербайджан получал от Евросоюза в разы больше денег, чем та же Армения.

Азербайджан на эти проекты получил 1,2 миллиарда евро. Обычно критерием определения финансовой помощи со стороны ЕС являются экономические возможности той или иной страны. Так как, Азербайджан сегодня позиционирует себя, как самая богатая страна среди всех шести стран-членов «Восточного партнерства», видимо европейцы решили, что мы не так остро нуждаемся в этой помощи», — резюмировал он.

P.S. Разница между 92 и 14 миллионами очевидна. Азербайджан можно считать богатой страной, можно считать недемократической и без сильного гражданского общества и прочих показателей, которые важны для ЕС, но ставить такой дисбаланс между медицинской и гуманитарной помощью азербайджанскому населению и армянскому нельзя.

ЕС, конечно же, ничем Азербайджану не обязан, но и Армении он тоже ничем не обязан, а потому подобная разница запомнится и припомнится в нужное время. У Брюсселя могут быть проблемы или недопонимание с официальным Баку, но не с азербайджанским населением. Ведь коронавирус заражает всех людей, не разделяя их на представителей власти и обычных…