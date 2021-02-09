Двойные стандарты: почему Кабмин не предоставил здание Коллегии адвокатов Азербайджана?

Прошедшая недавно церемония открытия нового административного здания Генеральной прокуратуры вызывает вопрос – когда же, наконец, будет предоставлено здание адвокатуре. Ведь соответствующие распоряжения главы государства были подписаны дважды несколько лет назад, но исполнены не были, сказал # член Коллегии адвокатов Акрам Гасанов.

Напомним, что 8 февраля Президент АР Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики на территории Бинагадинского района столицы. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Президента.

Это, безусловно, отрадное обстоятельство, заметил Гасанов:

«Мы только рады, что у прокуратуры появилось новое здание. Надеемся, что в этом и прочих зданиях сотрудники упомянутого государственного органа будут работать честнее, правильнее, добросовестнее и эффективнее. Но одновременно возникает вопрос о здании адвокатуры Азербайджана, поскольку у нее нет собственного административного здания. Президиум адвокатуры и все адвокатские бюро находятся и работают в арендуемых помещениях.

Бог с ними, с адвокатскими бюро, они де-факто работают на коммерческой основе. Речь про Президиум адвокатуры – аналог Генеральной прокуратуры. Он до сих пор находится в арендуемом здании. Не скажу, что адвокаты люди бедные, но и не очень богатые. Но фактически мы, адвокаты, сами финансируем все свои расходы, в том числе административные здания нашей головной организации – Президиума. И это притом, что дважды глава государства давал распоряжения Кабинету министров в течение двух месяцев решить вопрос, т.е. выделить Президиуму адвокатуры, Коллегии адвокатов административное здание».

Первое такое распоряжение главы государства 669 датировано 11 марта 2005 года, а второе распоряжение 37.07 последовало 27 февраля 2018 года. Оба раза правительству поручили в течение 2 месяцев решить этот вопрос. Но несмотря на то, что со времени первого распоряжения уже прошло почти 16 лет, а со второго почти 3 года, они до сих пор не выполнены.

«Мы знаем, что по Конституции АР ст. 13 основная цель государства – это защита, обеспечение прав и свобод, создание достойного уровня жизни для граждан, — продолжил адвокат. — Но добиться этого невозможно без эффективного и обеспеченного института адвокатуры. Полагаю, что с этим согласятся все. Известно, что мы с прокурорами – противоположные стороны на судебных процессах. И мы привыкли к тому, что суды во всем мире, а в нашей стране особенно часто склонны к дискриминации в подходах к адвокатуре, прокурорам же, как правило, идут навстречу и делают так, как того пожелает прокуратура».

Адвокаты постоянно борются с таким предвзятым отношением, говорит Гасанов. Теперь же получается, что им предлагают смириться с такой дискриминацией со стороны Кабинета министров.

«Получается, что в нашей стране адвокатуру поддерживает только Президент Ильхам Алиев. Глава государства издает соответствующие распоряжения в связи с адвокатурой, но чиновники не выполняют их. Мы, адвокаты, намерены предать огласке эту проблему, поскольку надеемся дождаться исполнения распоряжений г-на Президента. Тем более, что это также очень важно с точки зрения правопорядка. Надеемся дождаться того дня, когда уже на открытии здания адвокатуры Азербайджана будет присутствовать глава государства. Ведь это к тому же повысит авторитет адвокатуры, что важно для граждан, поскольку мы защищаем их права»