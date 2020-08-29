Двойная оплата: дороги, построенные государством, должны быть бесплатными

Платные дороги есть во многих государствах, и в Азербайджане уже несколько лет назад обсуждали возможность строительства таких дорог.

Первой платной автомагистралью страны будет Баку-Губа-государственная граница России. Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог. Планируется, что строительство будет завершено в первой половине 2021 года.

Новая дорога протяженностью 150 км с 45-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница России (М-1), начинающаяся от населенного пункта «Яшма баглары», строится в соответствии с технической категорией 1b.

Оплата за каждый километр будет отличаться для грузовых и легковых автомобилей. Этот вопрос обсуждается с надлежащими структурами. Скорость движения на автомагистрали будет составлять 120 км/ч.

Эксперт в сфере транспорта, председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов заявил #, что он против платных дорог. По его словам, в социально ориентированном государстве все дороги должны быть хорошими и бесплатными. А так получится, для обеспеченных – хорошие дороги, для бедных – нет.

«Строительство и ремонт дорог требуют больших вложений, но в стоимость бензина заложена определенная сумма, которая идет на эти цели. Раньше налог на дороги взимался при прохождении техосмотра. Правительство может спланировать бюджет таким образом, чтобы взять на себя расходы по строительству и эксплуатации дорог. Но у нас решили пойти по упрощенному пути», – говорит он.

Эксперт отмечает, что у платной дороги обязательно должна быть бесплатная альтернатива. Но непонятно, чем вообще обусловлено строительство платных дорог. Для чего изначально строить не особо качественную дорогу, а потом более хорошего качества, но уже платную? Качественные дороги, подчеркивает Мамедов, это безопасность граждан, и государство должно о ней думать. Есть правила строительства дорог, которые нужно соблюдать.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что в большинстве стран мира строительством платных дорог занимаются коммерческие структуры, а не государство. Государство лишь помогает с решением некоторых важных вопросов, таких как документация. А еще оно может предоставить поддержку в виде налоговых льгот, кредитования через государственную банковскую систему. Коммерческие компании согласовывают с местными властями вопросы оплаты и т.д.

«В нашей стране платные дороги строит государство, и это нонсенс. Мы и так платим за строительство дорог своими налоговыми отчислениями, так еще и будем платить за проезд по ним. Получается, граждане будут платить дважды. Вся философия строительства платных дорог при таком подходе теряет смысл», – считает он.

Экономист убежден, что в Азербайджане вообще нет особого смысла строить платные дороги. Это можно сделать, только если речь будет идти о сквозных трассах, связывающих несколько государств. Но сейчас это вряд ли возможно, придется согласовывать все вопросы с этими странами. Такие проекты будут затрагивать вопросы безопасности, наркоторговли.

«В Евросоюзе строить платные дороги рентабельно из-за открытых границ между европейскими государствами. Внутри Азербайджана такие проекты выглядят коммерчески непривлекательно. Собственно, у нас сейчас и обычные бесплатные дороги неплохие. И если езда по бесплатной трассе займет, скажем, 5 часов, а по платной на полчаса меньше, то погоды это никому не сделает, чтобы отдать предпочтение платному варианту», – говорит Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает нормальным тот факт, что в нашей стране платные дороги строит государство, так как это требует внушительных сумм, которые вряд ли вложат предприниматели.

«Частные инвесторы стремятся вкладываться в сферы, в которых можно быстро получить прибыль, но на платных дорогах быстро не заработаешь. Государство же, – говорит он, – может подождать с получением прибыли».

По словам экономиста Фуада Ализаде, если есть частные инвесторы, готовые вкладываться в такие проекты, то их надо к ним привлекать. Другое дело, когда нет альтернативы. Тогда государству приходится брать это на себя.

«Одна из целей платных автомагистралей ускорить передвижение большегрузов. Плата за проезд, — подчеркнул экономист, – пойдет на содержание дорог, позволит улучшить их качество. Они будут все более популярны, эта тенденция имеет место во всем мире, ведь эти дороги более скоростные».