Поломка судна стала причиной приостановки движения в Босфорском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Турции.

По информации ведомства, следовавшее из Стамбула на Украину грузовое судно Briza, длина которого превышает 100 м, из-за поломки бросило якорь в Босфорском проливе. Береговая охрана направила туда два буксира и катер.

Ранее сообщалось о блокировке Босфорского пролива сухогрузом Lady Zehma, которое село на мель из-за поломки руля по пути из украинского порта Черноморск в Стамбул. В минувшую пятницу судно, груженое кукурузой, сняли с мели. Движение в Босфорском проливе было возобновлено.