Большинство волгоградцев не хотят, чтобы их город снова стал Сталинградом. Против переименования высказались 67% жителей и только 26% поддерживают эту идею, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главным аргументом несогласных являются бюджетные затраты на изменение названия — на это указал каждый пятый опрошенный (21%). В то же время 12% не видят в этом смысла в принципе. 11% выступают против, поскольку полагают, что «не нужно жить прошлым».

7% не поддерживают переименование из-за негативного отношения к Сталину, по 6% респондентов считают, что Волгоград — более красивое и более привычное название. В то же время 4% жителей указали, что лучшим вариантом было бы переименование в Царицын — так город назывался до 1925 года.

14% респондентов поддержали возвращение к Сталинграду, мотивируя это историей, 12% считают, что это нужно сделать «в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне». Еще 3% волгоградцев выступают «за», поскольку положительно оценивают роль Сталина. Исследование проводилось в связи с юбилеем Сталинградской битвы. (moscowtimes.ru)