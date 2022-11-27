20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в Украину. Впрочем, остальные 10 стран могут предоставить больше.

Как сообщил один из чиновников НАТО в комментарии The New York Times, 10 стран, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды, могут передавать Украине значительное вооружение.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму 40 миллиардов долларов. Это соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Впрочем, обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами, Запад не был к этому готов.

Как пишет газета, особенно ошеломляет темп артиллерийских дуэлей. Летом украинцы за день выпускали 6-7 тысяч артиллерийских снарядов, а оккупанты — примерно 40-50 тысяч. Например, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться о противовоздушной обороне. Для сравнения: США производят лишь 15 тысяч снарядов в месяц.

«Один день в Украине — это месяц или больше в Афганистане», — заявила NYT эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд. (unian.net)