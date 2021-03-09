Два предупреждения

США произвели два выстрела в воздух. Другими словами, предупредили президента России Владимира Путина и главу украинского государства Владимира Зеленского. Предупредили в чем-то похожими методами. В каждом случае речь идет о санкциях. И очень похоже, что выстрелами в воздух, в дипломатическом смысле, дело не обойдется. Для Москвы и Киева сыграна увертюра, а первый акт довольно длинной оперы или, если хотите пьесы, уже подготовлен и занавес скоро поднимется.

Предупреждение Путину

Только ленивый на федеральных телеканалах не зубоскалил о недавно введенных американских санкциях. Вроде их приняли против руководителей спецслужб, которые за границу не ездят, собственности у них там нет. К тому же их в проскрипционные списки записывали и раньше.

Аналогично в отношении тех институтов и лабораторий, которые в силу секретности вообще никаких контактов с иностранными организациями не имели и иметь не будут. Так что вроде бы недалекие и неумные американцы разыграли фарс и никаких последствий для России и ее чиновников все это иметь не будет.

На федеральных каналах куражиться можно сколько угодно. За это ведущие и так называемые эксперты получают немалые деньги. С них взятки гладки. Гораздо серьезнее, когда в этом хоре звучат голоса ответственных лиц. Например, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Тем не менее, что-то в последнее время ирония стала уступать место некоторому унынию и даже предостережениям в адрес граждан России.

Начнем с того, что принятые санкции введены по закону 1991 года о запрещении химического и бактериологического оружия. В нем довольно подробно описан алгоритм действий американской администрации в отношении страны-нарушителя или какой-то организации.

Первым действием по закону является предостережение. Как раз введенные санкции, по большей части формальные и призваны сыграть такую роль. Провинившимся отводится 90 дней на признание нарушений, ликвидацию химического оружия под международным контролем и наказания лиц допустивших или участвовавших в применении запрещенного оружия. Если все будет выполнено, то санкции снимаются, и восстанавливается status quo.

В противном же случае администрация по истечению отведенного срока обязана принять следующие санкции по выбору, но не менее трех, из прописанных в законе опций. Отметим, что предыдущая администрация уже вводила подобные санкции, но с таким количеством изъятий, что это было чисто формальным актом. На этот раз, судя по всему, дело будет обстоять иначе.

Первые две опции касаются препятствий со стороны США получению Россией кредитов МВФ и Всемирного банка. Также предусмотрены ограничения на импорт США российских товаров, в частности, нефти.

Понятно, что здесь не обошлось без иронии на каналах. У России большие золото-валютные резервы и кредиты МВФ и Всемирного банка ей не нужны. Заметим от себя, пока. Да и торговля с США относительно небольшая и российская нефть туда вообще не завозится. Как говорится, все так, но этим дело не исчерпывается.

Третья опция предусматривает запрет кредитования страны-нарушителя. В частности, долговых обязательств (бумаг) коммерческими банками и фондами США. Здесь уже не до смеха.

Российское правительство для финансирования текущих расходов постоянно занимает на мировых рынках финансовые ресурсы с быстрым сроком возврата, так называемые, короткие деньги. Сейчас это делают для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за пандемии ковида.

Как сказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, «Если новый американский президент выберет… запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга, да и любые другие заимствования России в долларах, евро и рублях, то мы окажемся в новой и очень суровой реальности. Отток инвесторов, очень высокая волатильность на фоне падения рынков, репутационный ущерб российской экономике …».

Без возможности быстро брать в долг нарушится стабильность финансовой системы, она не обрушится, но серьезно пошатнется. Отсюда девальвация рубля, побегут инвесторы, а новые не придут.

Еще одна опция предполагает запрет на полеты российской гражданской авиации в США. Это очень сильный удар по Аэрофлоту, так как для него полеты в Северную Америку очень важный источник дохода, своего рода goldmine — золотая жила.

И еще одна возможная неприятность. Ограничение, вплоть до полного запрета поставок любых товаров, кроме продовольствия. Российская промышленность и сельское хозяйство не могут существовать без западных технологий, оборудования и материалов. Без этого невозможно освоение арктических месторождений нефти и газа. Да и существующие тоже в них очень нуждаются.

Как пишет Bloomberg, госдепартамент прорабатывает расширение санкционного списка по закону Магницкого. В него могут попасть 96 российских бизнесменов, чье состояние оценивается в $1 млрд. и больше. В нем все известные российские олигархи, начиная от Романа Абрамовича до Олега Дерипаски и Юрия Мильнера.

Понятно, что Путин отступать не намерен, да этого в Вашингтоне и не ждут. Вот почему санкционная спираль будет закручиваться все сильнее. Не в последнюю очередь и потому что администрация Байдена наряду с указанным предупреждает Кремль от военных авантюр в виде какого-то летнего наступления на Донбассе. Ведь как раз к июню истекут отведенные 90 дней. Дальнейшее будет зависеть от московского поведения.

Задание Зеленскому

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в отмывании денег на территории США, полученных коррупционным способом во время его пребывания на государственной службе в качестве главы Днепропетровской областной администрации в 2014-2015 гг.

Надо сказать, что Зеленский был тесно связан с олигархом до того как стал президентом. Коломойскому удалось провести в состав депутатов Верховной рады почти 30 своих ставленников и тем самым оказывать серьезное влияние на принятие законов.

Сейчас в США ведется расследование относительно Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Их подозревают в скупке ферросплавных компаний и коммерческой недвижимости в Кливленде. На это они потратили миллиарды долларов сомнительного происхождения. Пока Коломойскому, его жене и сыну запрещен въезд в США. Остальное последует после тщательного расследования его деятельности.

На самом деле — это задание Зеленскому. Прямым текстом сказано, что Вашингтон не намерен в дальнейшем мириться с засильем олигархов в украинской политике. Своего рода черная метка миллиардеру должна подтолкнуть Зеленского к решительным действиям по деолигархизации страны. Если Киев рассчитывает на существенную американскую поддержку, на получение статуса ближайшего союзника США вне НАТО, то необходимы самые решительные действия по реформированию страны.

Удары против российской пятой колонны правильны, но этого категорически недостаточно и поэтому Зеленский должен продолжать наращивать свои усилия. Вашингтон и Лондон его поддержат. Берлин тоже не останется в стороне.

Президенты России и Украины получили предупреждения. Относительно Москвы никакого оптимизма нет и в помине. Киев, похоже, начинает действовать.