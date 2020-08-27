«Дури» стало больше: выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В результате пандемии в мире наблюдалось сокращение некоторых видов преступлений. Связано это с ограничениями, введенными для сдерживания распространения коронавируса. Но вместе с тем, выросло число киберпреступлений, мелких краж и криминала, связанного с торговлей наркотиками.

В нашей стране, как свидетельствуют данные Государственного Комитета статистики, в этом году также стало больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов.

За январь-июнь в республике всего зарегистрировано 13310 преступлений, а из них 21,8%, то есть 2904 случая составляют преступления, связанные с наркотиками. Госкомстат фиксирует увеличение числа подобных преступлений на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре преступлений, связанных с наркотиками, лишь 34,5% случаев относятся к противоправным действиям с целью продажи запрещенных веществ, еще 57,8% случаев — это приобретение, хранение, перевозка, производство в объеме, превосходящем объем для личного потребления. Еще около 8% составляют факты культивации растительного сырья для производства наркотиков и другие действия.

За указанный период было установлено 1921 лицо, совершившее преступления, связанные с наркотиками. Большинство лиц (68%), причастных к подобным преступлениям, являются безработными или не имеют какого-либо образования.

Ситуацию для # прокомментировал глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов.

«Если есть спрос, то появится и предложение. Это непреложный закон рыночных отношений, применимый и к незаконному обороту наркотиков. С точки зрения доходности, наркобизнес очень выгоден. Маленькая порция «дури», которую легко спрятать, способна при продаже дать доход выше, чем от честного, но тяжелого труда», – подчеркнул он.

По его словам, основная масса наркоманов — это потребители легких наркотиков — анаши (марихуаны). Ее достаточно просто производить на месте — выращивать среди других посевов в поле, на даче, в укромных местах в лесах. Каждый год истребляют многие тонны этих кустов, наказывают производителей, но на следующий сезон «травка» снова выращивается. Потому что не нужно связываться с контрабандой из-за границы, создавать лаборатории и т.п.

Впрочем, как говорит правозащитник, другие, тяжелые наркотики (героин и пр.), продолжают нелегально доставлять через южные границы республики даже в условиях пандемии.

«Помню, как меня покоробило, когда в марте создали Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом и трое азербайджанских миллиардеров перевели в него 2 млн манатов, и почти одновременно пограничники задержали группу из трех контрабандистов, которые доставили из Ирана наркотиков на 5 млн», – поделился Зейналов.

Из-за доходности этого бизнеса, несмотря на его наказуемость по закону, он так привлекателен, особенно для людей, ищущих легкой наживы, и безработных, которых во время пандемии стало заметно больше. Это подтверждает и статистика.

Эксперт не исключает, что в условиях падения доходов из-за пандемии, часть наркоманов сейчас идет на другие, имущественные преступления, чтобы раздобыть деньги на наркотики.

Что изменила пандемия? Раньше наркоман мог съездить на другой конец города или в сельский район к наркодилеру, а мелкие продавцы околачивались в известных наркоманам местах на улице или в каких-нибудь чайханах или лавках. Зная разницу в наказании за размер хранящейся при себе дозы, наркоман мог позволить себе покупать «дури» ровно столько, сколько требуется для личного потребления.

Строгий карантинный режим, который длился несколько месяцев, внес свои коррективы. Тогда на улицах появились многочисленные полицейские патрули. Выйти из дома одно время можно было лишь раз в день по СМС-разрешению. Перестал ходить транспорт из Баку в сельские районы. В результате, как отмечает Зейналов, наркоманы стали запасаться впрок: покупки наркотика стали более редкими, а покупаемые партии — крупнее.

«На мой взгляд, именно с этим связана такая большая доля (60%) наркоманов, задержанных с наркотиками в объеме большем, чем было нужно для их личного потребления. Так что не думаю, что число наркоманов выросло. Просто, – говорит эксперт, – изменились обстоятельства, и наркоманов стали чаще задерживать. Но лишь одними полицейскими мерами нельзя решить эту проблему, которая на Востоке широко распространена, и до Советской власти вообще не считалась криминалом».

Глава ПЦА подчеркивает, что мы не единственные, кто сталкивается с этим явлением, и нужно присмотреться к мировому опыту. Хотя бы к Грузии, где употребление анаши легализовано два года назад, т.е. прошло достаточно времени, чтобы оценить плюсы и минусы этого решения.