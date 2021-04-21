Дуня Миятович: Мы готовы поехать в Нагорный Карабах в любое время

«Договор между Азербайджаном и Арменией подписан, и мы уже должны смотреть вперед».

Oб этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в своем выступлении на весенней сессии ПАСЕ.

Она выразила готовность поехать вместе со своей командой в Нагорный Карабах в любое время: «Мы готовы оказать помощь не только в Нагорном Карабахе, но и во всех постконфликтных зонах. На данный момент мое единственное желание заключается в снижении эскалации, установлении стабильного мира. Потому что с обеих сторон имеются значительные человеческие жертвы, много переселенцев. Но договор уже подписан и я могу сказать, что нам нужно просто смотреть вперед».(АПА)

| 2021-04-21T20:22:09+04:00 21 апреля 2021, 21:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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