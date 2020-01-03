Духовный лидер иракских шиитов призвал к сдержанности после убийства Сулеймани

«Мы призываем действующие стороны к сдержанности и адекватным действиям», — приводит его слова телеканал.

Шиитский духовный лидер Ирака назвал бомбардировку США у аэропорта Багдада «вероломной агрессией и нарушением суверенитета Ирака».(Систани )