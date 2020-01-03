Духовный лидер иракских шиитов призвал к сдержанности после убийства Сулеймани

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал иракцев к адекватному поведению и сдержанности в связи с убийством главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает иракский телеканал «Сумария».
«Мы призываем действующие стороны к сдержанности и адекватным действиям», — приводит его слова телеканал.
Шиитский духовный лидер Ирака назвал бомбардировку США у аэропорта Багдада «вероломной агрессией и нарушением суверенитета Ирака».(Систани )