Духовный лидер иракских шиитов призвал к сдержанности после убийства Сулеймани

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал иракцев к адекватному поведению и сдержанности в связи с убийством главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает иракский телеканал «Сумария».
«Мы призываем действующие стороны к сдержанности и адекватным действиям», — приводит его слова телеканал.
Шиитский духовный лидер Ирака назвал бомбардировку США у аэропорта Багдада «вероломной агрессией и нарушением суверенитета Ирака».(Систани )
| 2020-01-03T14:57:04+00:00 3 января 2020, 15:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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