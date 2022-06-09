Президент Польши Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава французского государства Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным — несмотря на продолжение войны России в Украине.

«Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно — канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят», — отметил политик. По словам польского лидера, данные беседы скорее имеют эффект «своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине». (DW)