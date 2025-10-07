Американский экс-спецпрокурор Джек Смит отслеживал личные сообщения и телефонные звонки нескольких сенаторов-республиканцев в ходе расследования беспорядков в Капитолии в январе 2021 года. Эту информацию 6 октября подтвердил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Я узнал об этом не так давно. Он был мерзавцем, Джек Смит, он был плохим парнем. Ужасные парни всегда заходят слишком далеко», — заявил он.

Также Трамп обвинил Смита в использовании системы правосудия в политических целях, и в том, что его агрессивный подход разрушил жизни бесчисленного количества людей.

Телеканал Fox News со ссылкой на документ ФБР 6 октября сообщил, что Смит и его команда «Arctic Frost», расследующая беспорядки, отслеживали телефонные звонки. Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино подчеркнул, что «эта эпоха закончилась» и под их руководством ФБР не будет использоваться в качестве оружия против американского народа.