Расследование дела сына президента США Хантера Байдена выводится с настоящего времени на уровень спецпрокурора. Об этом объявил министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд, уточнив, что такой статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, который занимается разбирательством дела.

«Во вторник на этой неделе господин Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность. Рассмотрев его запрос и чрезвычайные обстоятельства, относящиеся к этому делу, я пришел к выводу, что интересам общественности отвечает его назначение на пост специального прокурора», — сказал глава Минюста США.

Решение о том, выдвигать ли обвинения в адрес Хантера Байдена, примет по итогам расследования спецпрокурор, сообщил министр юстиции США. (ТАСС)