Президент России Владимир Путин не ответил на звонок премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армянские журналисты выяснили, кому за последние дни звонил Пашинян, и опровергли утверждения премьера о том, что тот «находится в постоянном контакте с Путиным».

9 сентября премьер-министр Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США, президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана и премьер-министром Грузии.

Армянским СМИ источники в правительстве Армении сообщили, что Пашинян звонил Путину, но в Кремле ему не ответили, после чего тот направил российскому лидеру письмо.

Отметим, что Пашинян ранее сказал, что Россия, «предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа».

«Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — подчеркнул он.