Россияне заявляют, что неизвестные дроны пытались атаковать Ростовскую область. При этом оккупанты утверждают, что беспилотники уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

По его словам, утром 20 августа средства РЭБ якобы нейтрализовали неизвестные дроны-камикадзе. Как утверждает губернатор, ПВО не сработала из-за маленького размера цели.