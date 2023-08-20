Россияне заявляют, что неизвестные дроны пытались атаковать Ростовскую область. При этом оккупанты утверждают, что беспилотники уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.
По его словам, утром 20 августа средства РЭБ якобы нейтрализовали неизвестные дроны-камикадзе. Как утверждает губернатор, ПВО не сработала из-за маленького размера цели.
«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска», — написал губернатор.
Традиционно для россиян — пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.