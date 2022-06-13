Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета «Стампа».

Ранее сообщалось, что визит состоится до саммита Группы Семи, которая пройдет 26-28 июня. Пригласить Драги в Киев предложил президент Макрон.

Напомним, что ранее Италия предложила в ООН согласованный с Францией и Германией четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, с чем в Киеве категорически не согласны.