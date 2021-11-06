Компания-оператор берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) полагает, что консолидированный убыток воздушной гавани в 2021 году составит €350 млн. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет компании Министерству транспорта ФРГ.

По его информации, спустя год после ввода в эксплуатацию, столичный аэропорт BER находится в глубоком минусе. Однако ситуация не настолько драматична, как ожидалось. В частности, предполагаемый убыток воздушной гавани в текущем году примерно на €50 млн меньше, чем прогнозировалось ранее. В основном это связано с тем, что с июля по октябрь частичное восстановление пассажиропотока, снижение которого было вызвано пандемией коронавируса, принесло определенный доход.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время аэропорт BER обременен большими долгами, связанными с длительным периодом строительства и реконструкции. Компания-оператор требует частичного списания долга со стороны федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также правительства Германии, являющегося собственником воздушной гавани. В соответствии с этим к 2026 году потребуется около €2,4 млрд. Это означает, что компания снова сможет привлечь свежие деньги на самом рынке капитала в 2026 году. В противном случае, как указывается в отчете, это будет возможно лишь в 2030-х годах.