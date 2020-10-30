Дожили: Сарик Андреасян обвинил Владимира Путина в предательстве

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян с самого первого дня войны в Карабахе открыто поддерживал Армению. Почти ежедневно он писал и пишет посты на эту тему в социальных сетях. А сегодня он опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Оно полно разочарования, несбывшихся надежд и критики в адрес главы российского государства.

«Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной профессии режиссера, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это», — пишет тот самый режиссер, большое количество проектов которого проваливались в прокате.

Кинокритики отмечают, что большинство комедий Андреасяна отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актеров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариям. Всего этого, как видим, было много и в его обращении к Путину, которому, вы только не смейтесь, этот провальный режиссер напоминает о своей поддержке. Ну как тут не вспомнить галантерейщика Бонасье, восклицавшего: «Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал — это сила!».

Но это еще не все. Совсем не изящно раздув свое влияние на происходящие в России процессы, намекая на наличие фактов, которые бы указывали на отсутствие благородства и объективности у президента РФ, Андреасян понес такую ахинею, что впору врача-нарколога было вызывать. И дело не в том, что получивший все, что имеет, в России, а не в Армении, режиссер Андреасян заявил, что Путин «своим равнодушием к происходящему в Карабахе, оказывается, предает автора письма. И не только его, как выясняется.

«Так же вы предаете двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной Войны, вы предаете тех маршалов Советского Союза, которых дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссеров, артистов и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России! Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич! Спустя сотни лет, когда на Земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили! Спасибо! Ваш Сарик Андреасян», — заканчивает свое письмо провальный режиссер Андреасян.

Удивительно, что он не вспомнил Гая Юлия Цезаря, Аристотеля, Аристофана, Геродота, Гомера и прочих мыслителей древности, призывая их в свидетели своей правоты, в процессе написания письма президенту РФ. «Логика» автора была очень странной. Исходя из нее, все армянские композиторы, маршалы, писатели и спортсмены жили и живут мечтой о том, что президент России поддержит оккупацию Арменией пятой части территорий Азербайджана.

То есть, имеет место призыв к Путину наплевать на международное право, на признание Россией территориальной целостности Азербайджана, на резолюции ООН и иных международных организаций. Ради чего? Ради поддержки РА, которая сама никак не решится признать «НКР». Ради удовлетворения желаний покойных и живых армян, в том числе и тех трех миллионов из них, что живут в России. Причем, просьба эта была высказана в оскорбительной и пошлой манере, содержа в себе намеки на то, что христианские ценности для президента России значат меньше, чем деньги и нефть.

Замечу, что все это было опубликовано на сайте Союза армян России, который возглавляет Ара Абрамян. Который, изредка видясь с главой российского государства, не только не осмеливается вякать что-то близкое к тому, о чем написал Андреасян, но и в целом вид имеет откровенно жалкий и придурковатый. Тем не менее, на сайте САР красуется письмо Андреасяна, и это означает, что данная организация и лично А.Абрамян со всем сказанным согласен.

Что тут сказать? Перед нами прекрасный образец жизни в параллельном мире. Андреасян и три миллиона российских армян, о которых он говорит, считают президента России предателем их интересов. О том, что Владимир Владимирович является главой не РА, а РФ, тут забывается. Как и о том, что у РФ есть свои национальные и политические интересы. которые могут не совпадать с интересами ее форпоста на Кавказе. Российский режиссер армянского происхождения призывает Путина поддержать сепаратизм, пойти войной против Азербайджана, направив в пекло сражений русских ребят. При этом, Андреасян и ему подобные армяне будут отсиживаться в РФ и подливать масла в огонь конфликта.

Такая позиция не просто омерзительна, глупа и цинична. Она оскорбительна для граждан РФ любой национальности, которых по сути призывают воевать за интересы другого государства, являющегося всем миром признанной страной-оккупантом. Но, поражаясь наглости Андреасяна и всех рассуждающих аналогично российских армян, хочу коснуться еще одной темы.

В РФ ведь не только армяне живут, но и азербайджанцы. Немало, в том числе, известных и состоятельных. Но слышим ли мы голоса всех из них? Увы, нет. Безусловно, мы благодарны Эмину Агаларову и многим известным азербайджанцам, что открыто поддержали нашу страну в этот сложный момент. Но, увы, есть и огромная армия отмолчавшихся. К таковым, к примеру, отнесу главу компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Он ни разу публично не поддержал Азербайджан. Хотя, мог бы сделать это, даже не осуждая Армению, в одном из своих интервью. Вон, башня «Газпрома» в Санкт-Петербурге несколько дней назад окрасилась в цвета азербайджанского флага.

Идем далее. В РФ проживает и трудится кинорежиссер Мурад Ибрагимбеков. Он часто бывает в Баку, и он не может не знать о войне в Карабахе, о бомбежках Гянджи и Барды. Но он ни разу публично не высказался на сей счет с момента возобновления войны в Карабахе.

Молчит и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайштейн. От телеведущей Ирады Зейналовой, что дружит с Марго Симоньян, давно превратившись в предмет насмешек в КВН, никто в нашей стране давно уже не ждет поддержки. Теоретически могла бы что-то сказать телеведущая Наиля Аскерзаде. Но, как видим, на практике и она отмалчивается.

Точно также себя ведет и Энвер Мамедов — советский государственный деятель, дипломат и журналист. Он с 1962 по 1985 год занимал пост первого заместителя председателя Гостелерадио СССР. В настоящее время — советник главного редактора РАМИ «РИА Новости». Связи и возможности этого человека — огромные. Авторитет его в РФ тоже велик. Но он так и не сказал ничего про войну в Карабахе. Ни сейчас, ни даже годами ранее.

Молчат и ранее очень говорливые российские миллионеры азербайджанского происхождения. Тот же Физули Мамедов, он же Френк Элькапони, который ранее активно пиарился на раздаче квартир ветеранам Карабаха, сейчас набрал в рот воды. Нет его публичных заявлений о том, что Азербайджан ведет Отечественную войну. Молчат и куда более мелкие фигуры регионального масштаба.

В числе таковых укажу депутата Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. Это сын, в прошлом вице-президента компании «Лукойл». За свои 50 лет он работал в структурах отцовской компании «Лукойл», очень недолго был первым вице-мэром Волгограда, с 2004 года (с перерывами) сидит в областной думе. Он регулярно размещает на своей странице в Фейсбук фото с собой, любимым. В разных позах и ракурсах, нередко с клюшкой для игры в гольф. О войне в Карабахе, о бомбежках мирного населения азербайджанских городов он ничего не написал, ничем не поделился.

Таковы реалии. Молчание одних на фоне глупости и хамства других. А ведь российские азербайджанцы могли бы высказаться, выразив слова благодарности президенту РФ за его слова поддержки в адрес территориальной целостности нашей страны, за то, что Россия не влезла в войну на стороне Армении, как того желают российские армяне. Но это все в теории. Конечно, все указанные мною персоны имеют право молчать. Но и в Азербайджане имеют право относится к ним соответствующе.