Довлет Бахчели: Всем сердцем мы поддерживаем Азербайджан

Армения и ее наемные товарищи по оружию, единственная цель которых — враждебность к туркам, вряд ли выстоят против турецкого народа.

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ председатель Партии турецкого националистического движения (ПТНД) Довлет Бахчели.

Д.Бахчели сказал: «Атаки Армении сегодня утром на военные соединения и позиции братской страны Азербайджан являются враждебными, это означает открытие новой кровавой страницы. Карабах принадлежит туркам, это родина турков. Никто не сможет изменить эту твердую и исключительную истину. Армения и ее наемники, единственная цель которых – враждебность к туркам, вряд ли выстоят против турецкого народа. Всем сердцем мы поддерживаем Азербайджан».