Дотационная отрасль: хлопководство держится за счет господдержки

Хлопководство считается в Азербайджане одной из наиболее перспективных сельскохозяйственных отраслей.

Напомним, что в стране была принята Государственная программа по развитию хлопководства на 2017-2022 годы. Одна из поставленных задач — добиться урожая на уровне полмиллиона тонн, но пока до этого показателя далеко. В прошлом году в Азербайджане были собраны 294 тысячи тонн хлопка, средняя урожайность составила 29,4 центнера с гектара.

Сейчас «белое золото» сажают в более чем 20 районах. Хлопковые компании Азербайджана подписали контракты с около 20 тысячами фермеров на посев хлопчатника на 99 693 гектарах. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает Trend.

Согласно новому механизму субсидирования, который действует с 2020 года, хлопководам впервые будет предоставлена субсидия как в связи с посевом, так и урожаем. Фермеры получат субсидию в размере 220 манатов за каждый гектар посевной площади и 100 манатов за каждую тонну хлопка, переданного в пункты приема.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что если данная отрасль будет развиваться органически, то, безусловно, ее надо развивать. Если страна будет производить конечную продукцию из хлопка, это будет способствовать созданию новых рабочих мест. Должна быть непрерывная производственная сеть, но проблема в том, что такой цепи у нас пока нет.

«Сейчас отечественное хлопководство держится за счет государственных дотаций, каждый год на поддержку этой отрасли выделяют определенную сумму. Себестоимость хлопка высока из-за трудоемкости производства. Так, в США на 10 гектаров хлопкового поля приходится один работник, а у нас 20. Нужно внедрять новые технологии, уменьшать применение ручного труда. Не хватает не только техники, но и поливной воды. Есть структурные, системные проблемы»,– говорит он.

В Азербайджане собирают с одного га меньше хлопка, чем во многих других странах. Но, по словам эксперта, у нас воспринимают хлопководство как государственный заказ, и, похоже, не особо беспокоятся о низкой производительности.

В определенной степени государство должно поддерживать эту отрасль, в частности качественными семенами и удобрениями, но она не воспринимается как бизнес. Хлопководство в Азербайджане, по сути, социальная сфера, которая нужна для обеспечения граждан рабочими местами, отмечает Джафарли.

По словам экономиста, дотации во всем мире даются за качество и количество, у нас же помогают фермерам, исходя из посевной площади. Это неправильный подход, который надо менять. Необходимо пересмотреть всю структуру дотаций. Фермеру самому должно быть выгодно заниматься хлопководством, сейчас же он зачастую выбирает эту сферу из-за госзаказа.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмаилов напомнил, что во времена СССР наша страна добилась больших успехов в хлопководстве. Тогда районы, в которых выращивали хлопок, соревновались между собой за урожайность. Из выращенного хлопка много чего производили на текстильном комбинате имени Ленина (затем переименованном в комбинат им. Г.З.Тагиева.

Но, как отмечает эксперт, сейчас страна продает преимущественно сырье.

«Надо построить хотя бы два текстильных комбината, причем один в каком-нибудь из хлопковых районов. Это создаст много новых рабочих мест, к тому же продавать готовую продукцию гораздо выгоднее, чем сырье. Необходим полный продовольственный цикл. Но продукция должна быть конкурентоспособная. Также можно выпускать хлопковое масло. Хлопок во всем мире считается стратегическим продуктом. Однако мы пока не дошли до производственных мощностей», – говорит он.

Эксперт подчеркивает, что в стране все больше хлопковых полей, но урожайность при этом не такая, какой хотелось бы.

По словам Исмаилова, хлопководство — трудоемкое производство, убирать хлопок часто приходится в жару, а сеют его в жарких регионах, таких как Евлах. Часть убирают комбайны, часть вручную. Сейчас этим занимаются в основном семейные фермерские хозяйства.

«Труд тех, кто занят на хлопковых полях, должен оплачиваться нормально, тем более, что государство субсидирует эту отрасль. Это сезонная работа — на несколько месяцев, и к ней, как правило, привлечены женщины. Надо, чтобы эксперты Минсельхоза оценили, насколько успешно развивается хлопководство, а также провести опрос среди жителей регионов — выгодно им заниматься данной отраслью или нет»,– говорит он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что фермерам выгодно выращивать хлопок.

«Они знают, что получат за свой урожай деньги. Государство поддерживает эту отрасль. На начальном этапе без его помощи не обойтись, а мы пока как раз на нем находимся. До миллиона хлопка тонн в год Азербайджан вряд ли дойдет, но до полумиллиона может. Сейчас, –говорит эксперт, – страна продает и хлопок-сырец, и готовую продукцию. Легкая промышленность была в 90-ые годы развалена, но сейчас понемногу восстанавливается».

Экспорт хлопка и изделий из него приносит стране валюту. В СССР, по словам Агаева, производство было распределено между разными республиками – у нас добывали хлопок, ткани производили в Иваново, готовую одежду в Прибалтике. Сейчас нам надо самим создавать у себя в стране добавочную стоимость.