Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации #, в заявлении отмечено, что для предотвращения ДТП автомобилистам следует быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«В связи с высокой вероятностью скольжения транспортных средств в дождливую погоду водителям необходимо снизить скоростной режим до минимума, соблюдать достаточную дистанцию, следить за техническим состоянием транспортных средств, помнить о сложности и опасности движения в ветреную погоду. Владельцам и водителям грузовиков с прицепами, тентами, длинномеров следует обратить внимание на упаковку перевозимого груза», — говорится в сообщении.

В дорожной полиции также призвали пешеходов быть внимательными, не переходить дорогу в в неположенных местах.

Отметим, что наблюдаемая в стране ветреная и дождливая погода сохранится до 9 мая.