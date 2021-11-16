Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам движения в связи с погодными условиями.

Как сообщил начальник Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, наблюдаемые в настоящее время ветреные и дождливые погодные условия требуют от участников движения быть более внимательными и ответственными на дорогах: «В связи с ветреной погодой водители не должны держать автомобили около деревьев, больших рекламных щитов, а также других предметов, которые могут опрокинуться или сломаться в результате воздействия ветра».

В связи с тем, что в результате дождя на некоторых участках дорог образуются лужи, водители должны выбирать такие ограничения скорости, чтобы дождевая вода не разбрызгивалась на пешеходов, движущихся по тротуарам или переходящих дорогу, а также на здания и другие транспортные средства.

При этом пешеходы должны выбирать максимально безопасные места при движении вблизи многоэтажных зданий».