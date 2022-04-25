Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что герцогов Сассекских необходимо лишить всех королевских титулов. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Дональд Трамп посоветовал Елизавете II более жестко поступить с Меган Маркл и принцем Гарри после их отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

«Единственное, в чем я не согласен с королевой, так это в том, что, по-моему, она должна была сказать им: «Если это ваш выбор, хорошо. Но вы лишаетесь своих титулов и, честно говоря, больше не появляйтесь здесь», — заявил Трамп.

Политик также ожидает, что брак герцогов Сассекских закончится разводом. По его мнению, Меган Маркл может уйти к другому мужчине или принцу Гарри надоест, что жена им командует.

«Я всегда был очень хорошим предсказателем, как вы знаете. Я предсказал почти все. Это закончится, и закончится плохо. И мне интересно, собирается ли Гарри снова вставать на колени и молить о пощаде. Я думаю, что его направили на путь истинный», — говорит Дональд Трамп.

Помимо этого бывший президент США заявил, что принц Гарри крайне «неуважительно относится к своей родине» и даже стал для нее «позором».