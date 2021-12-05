Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в грубой форме осудил председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Об этом 5 декабря сообщает Express.

По данным издания, экс-президент назвал Милли «чертовым идиотом» из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала о том, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.

«У вас есть самолет за $50 млн. У вас есть великолепный вертолет за $29 млн. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?» — вспоминает Трамп свой диалог с Милли.

Трамп сказал, что тогда на свой вопрос получил от генерала положительный ответ и в тот момент понял, что Милли «чертов идиот». (iz.ru)