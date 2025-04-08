Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга прокомментировала слова главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, который назвал «просто идиотом» советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

По словам Левитт, Маск и Наварро – «двое людей, очевидно, имеют крайне отличные взгляды на торговлю и тарифы».

«Парни всегда будут парнями, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Спикер также назвала эту ситуацию основанием поблагодарить администрацию Трампа за то, что она – «наиболее открытая администрация в истории».

До этого Маск в соцсети X назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро «просто идиотом» в ответ на его высказывание о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.

Наварро ранее опубликовал видео, в котором заявил, что Маск является не производителем, а сборщиком электромобилей. По его словам, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закупаются в Японии и Китае, а электроника — на Тайване. (gazeta.ru)