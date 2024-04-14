Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на фоне атаки Ирана по территории Израиля заявил, что этого не должно было произойти. Его слова с митинга сторонников в Пенсильвании приводит Fox News.

«Прежде чем идти дальше, я хочу сказать: «Боже, благослови народ Израиля. Он сейчас подвергается нападению. Это потому, что мы проявляем огромную слабость», — сказал Трамп.

По его словам, слабость, проявленная Вашингтоном, «невероятна, и этого бы не произошло, если бы мы были у власти». Он подчеркнул, что все понимают, почему эта атака произошла.

Дональд Трамп также заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну.

«Я докажу, что я единственный, кто может это сделать, потому что эти люди [в администрации Джо Байдена] понятия не имеют, как предотвратить третью мировую войну», – сказал экс-президент.

Он отметил, что третья мировая война не будет похожа ни на одну другую, так как в ней будет использоваться ядерное оружие, а также многие другие виды оружия, уровень которого никто не может себе представить.