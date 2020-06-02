Домохозяйки в законе: нужно ли выплачивать им пособия?

Труд домохозяйки нелегок, ведь ее рабочий день не заканчивается никогда. При этом она не защищена социально, и полностью зависит в экономическом плане от своего мужа. Конечно, можно сказать, что это личный выбор женщины — не работать и посвятить себя семье, но порой обстоятельства складываются так, что других вариантов не остается.

На днях в России депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект о выплатах пособий нуждающимся в поддержке лицам, занятым ведением домашнего хозяйства. Согласно документу предлагалось выплачивать пособие в размере одного МРОТ домохозяйкам и домохозяинам. Авторы законопроекта отметили, что оно должно выплачиваться в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Но правительство РФ данный проект не поддержало.

В нашей стране в прошлом году также шла речь о внедрении соцпособий для домохозяек. Данная тема была поднята Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей. Однако пока никаких подвижек в этом вопросе нет.

Экономист Натиг Джафарли рассказал #, что в последние месяцы в некоторых странах обсуждают возможность выплат гражданам безусловного базового дохода. Речь не идет о большой сумме, но она выше прожиточного минимума данных государств.

«Идея о необходимости таких выплат витает в воздухе уже несколько лет. Так, в Швейцарии гражданам собирались раздать по 2200 евро, но жители от них отказались на референдуме, который состоялся по данному поводу. В Финляндии эту идею удалось претворить в жизнь, там гражданам раздали по 700 евро. Все это делалось пилотно, в качестве эксперимента. Раздавая всем гражданам определенную сумму денег, правительство стимулирует потребление, а значит и производство, то есть косвенно оно стимулирует экономику страны», – отметил он.

Выплата безусловного базового дохода не означает, что никто не должен работать и зарабатывать. Если человек не хочет довольствоваться выделенной государством суммой, он пойдет работать. Не перестанут работать и те, кто любит свою работу, кому она доставляет удовольствие. Но это не будет жизненной необходимостью.

По словам эксперта, и в России обсуждают разные варианты. Но у этой страны нет таких финансовых возможностей, как у развитых европейских стран. Потому ей приходится искать альтернативы, которые также стимулировали бы экономику. Одной из таких альтернатив могла бы стать выплата пособий домохозяйкам.

В Азербайджане, как говорит Джафарли, пока, к сожалению, даже никаких обсуждений чего-то подобного нет.

«У нас действуют, как пожарники, которые тушат огонь, не разбираясь в причинах возгорания. Нужно же подойти к решению проблемы концептуально, и тогда не нужно будет платить адресную социальную помощь, пособие на детей, домохозяек, и много разных других пособий. Все это заменит выплата безусловного базового дохода. И дальше каждый сам будет решать, на что его тратить. Но на сегодняшний день экономическая ситуация в стране не позволяет принять подобное решение, однако это не означает, что его не нужно обсуждать, искать приемлемые варианты», – подчеркнул экономист.

Он отметил, что пандемия ставит перед государствами, в том числе перед Азербайджаном, задачу по поиску новых решений. Из-за пандемии число лишившихся заработка увеличилось. К тому же она выявила тот факт, что официальная статистика по безработице не отражает реальность, и то, что по-прежнему велик объем теневой экономики.

«Скрывать все эти проблемы бессмысленно, нужно работать над их устранением. А для этого, – считает Джафарли, – нужно еще больше разворачиваться в сторону создания социального государства. Стоило бы создать комиссию, куда были бы включены независимые эксперты, представители банковского сектора и т.д. После анализа ситуации можно было бы принять краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную программу, направленную на оказание поддержки населению».

Глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов считает, что в нашей стране вряд ли примут такое решение, как выплата пособий домохозяйкам.

«Домохозяйки – экономически неактивная часть населения. В таких мерах может быть необходимость в странах, которые заинтересованы в стимулировании рождаемости. В России именно такая ситуация. Даже после принятых там ранее мер, им удалось добиться нулевого прироста населения, что для этой страны уже успех. В Азербайджане прирост составляет 8,4», – сказал он.

Эксперт напомнил, что в период карантина многие получили помощь от государства в размере 190 манатов. Среди них были и те, кто никогда не работал. По его мнению, такая единовременная поддержка в трудные времена для нашего государства на сегодняшний день наиболее подходящий вариант.

«Если же всем домохозяйкам начать платить ежемесячно пособия, то многие женщины, получающие небольшие зарплаты, не захотят работать, предпочтя сидеть дома. А в стране, — подчеркнул эксперт, – и так миллион двести тысяч трудоспособного, но экономически неактивного населения, это рекордная цифра».