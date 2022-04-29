Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на днях озвучил, что на сегодняшний день количество трудовых договоров в стране составляет 1,7 миллиона. По его словам, это 35% всего занятого населения, сообщает АПА.

Количество трудовых договоров в стране увеличилось с 2019 года, когда началась реформа в сфере прозрачности трудовых отношений. Тем не менее, многие по-прежнему работают без оформления.

То, что многие работают не по трудовому договору, обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Так, аграрный сектор во многом представляет собой неформальный рынок труда. Речь в первую очередь о фермерских, семейных хозяйствах. На посадку, уборку хлопка и других сельскохозяйственных культур нанимают работников неформальным образом. Нынешнее трудовое законодательство не позволяет документировать такую занятость. Об этом сказал глава Лиги трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

Кроме того, в стране тысячи неформальных мелких трудовых коллективов. Они занимаются ремонтом квартир, строительством домов и т.д. Немало у нас и самозанятых. Например, люди собираются под мостом и ждут, что кто-то наймет их на день – два. Есть маятниковые мигранты – приезжают из регионов в столицу на работу, а потом уезжают обратно. Есть работники, которые работают на дому. С ними заключать трудовой контракт нынешнее законодательство не позволяет, говорит эксперт.

«Что касается субъективных причин – немало работодателей, которые игнорируют закон. При этом из-за ноши социальных выплат страдают добросовестные наниматели. Потому работодатели не стремятся заключать трудовые договоры. Нужна радикальная трудовая реформа. Нынешнее трудовое законодательство устарело, нужен гибкий подход. Сейчас еще планируют переводить трудовые договора в электронный формат. А ведь многие до сих пор не знают, как пользоваться интернетом. Такие процедуры не должны быть сложными», – уверен Мамедов.

Напомним, что новая подсистема труда и занятости будет введена в эксплуатацию 1 мая. Теперь подписание трудовых договоров будет проводиться в электронном формате. До сих пор это была система уведомлений, а теперь в ней будет полноценный трудовой договор. В системе можно будет вести электронное делопроизводство. Поэтапно общественности будут представлены реестр занятости, карта занятости по стране и другие новшества. В результате к концу года появится электронная система трудового администрирования, к которой будет иметь полный доступ каждый работодатель и предприниматель.

Вице-президент федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что хотя число трудовых договоров увеличилось, доля неформального сектора по-прежнему очень велика. Далеко не все отечественные работодатели готовы следовать букве закона и оформлять сотрудников официально. И даже риск быть оштрафованными их не пугает.

«Это связано с отсутствием надлежащего контроля со стороны соответствующих органов за деятельностью работодателей. На предприятия с хорошими связями с проверками не заходят. Что касается трудовых договоров в электронной форме, то все равно и сейчас оформление фиксируется в электронном формате», – подчеркнул он.

По словам Исмаилова, недавно министр труда сказал о том, что рассматривается новый вариант Трудового кодекса. Но важно, чтобы в нем были учтены интересы двух сторон – работодателей и работников.

«Сейчас работодатели желают, чтобы можно было по новому трудовому договору легче уволить работника. А работники в лице профсоюзов стремятся к тому, чтобы подобное не произошло.

Важно, чтобы работодатель был заинтересован в оформлении работника не потому, что он боится каких-то санкций, а потому что это будет ему выгодно. Нужно, – считает он, – разработать плавающий механизм для работодателя, где будут учитываться нюансы, такие как категория работников. Если работодатель взял работников из социально уязвимых групп, должен быть один подход, если нет – другой и т.д. Необходимо изучать международный опыт в этом вопросе».