Документы незаконно расселенных сирийских армян обнаружены в Зангилане

В ходе осмотра здания, находящегося на территории Зангиланского района Азербайджана и в котором размещалась Служба национальной безопасности Армении, были обнаружены некоторые документы.

Как сообщает Report, при анализе этих материалов были обнаружены списки и копии паспортов граждан Сирии.

Стало известно, что 60 сирийских армян (всего 19 семей), имена которых указаны в списке, в процессе незаконного расселения, проводимого Арменией на оккупированных территориях, были переселены на территорию Зангиланского района.

Также были обнаружены ксерокопии паспортов гражданина Сирии, жителя сирийского региона Хасеке Баазо Хража Сепоба (паспорт: 015-11-L021693) (02.05.1964 г.р.), гражданина Сирии, жителя сирийского города Алеппо Искандарияна Хартиона Авадиса (паспорт: 004-11-L128622) (12.11.1969 г.р.) и родившегося в Сирии гражданина Армении Киракоса Бабкина (паспорт: am 0709227) (01.01.1962 г.р.).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.