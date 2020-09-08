Доходы от дешевеющей нефти в госбюджете наступающего года увеличились

Министерство финансов объявило параметры государственного бюджета на следующий год. Помимо привлекающей внимание низкой балансирующей цены нефти, основной финансовый документ наступающего года отличается от текущего несколько возросшей статьей доходов и уменьшением расходной статьи.

В этом и следующем году базовая для «народной копилки» стоимость барреля составит $35 — то есть именно столько должно стоить «черное золото», чтобы Министерство финансов свело баланс доходов с расходами. На это конкретно указывается в распространенном под занавес недели сообщении Минфина о предварительных параметрах основного финансового документа на наступающий год.

Таким образом, докризисные правила использования нефтегазовых доходов не вернутся еще два года, а расчетная цена нефти для планирования бюджетов двух лет будет исходить из консервативного, менее рискованного подхода. По прогнозам правительства, бюджет Азербайджана на следующий, 2021 год ожидается в размере 25,847 млрд. манатов, что ниже показателя на текущий год. Об этом говорится в отчете Минфина по показателям государственного и сводного бюджетов республики. В обеих статьях бюджета заметны изменения, отличающие их от текущего финансового года. Для сравнения, доходы на текущий год ожидаются в размере 24,124 млрд. манатов, расходы составят 27,492 млрд. манатов. Соответственно, прогноз по доходам вырос примерно на 0,8%, а расходы снизились на 6%.

В структуре расходов 18 млрд. 106 млн. 600 тысяч манатов, или 70,1% всех бюджетных трат приходится на текущие расходы. При этом 5 млрд. 389 млн. 100 тыс. манатов, или 20,8% — капитальные затраты. На погашение государственного долга и обязательные расходы, связанные с обслуживанием, будет потрачено 2 млрд 351 млн. 800 тыс. манатов (9,1%) в структуре расходной статьи.

Отрицательное сальдо в бюджете следующего года понизится. Разница между прогнозируемыми доходами и расходами государственной казны составит 1,520 млрд. манатов, что на 1,84 млрд. манатов (и это на 55%) меньше параметров госбюджета на текущий год. Несмотря на снижение балансирующей бюджет цены нефти до 35 долларов за баррель, поступления в казну будут преимущественно формироваться в нефтяном секторе. В доходах государственного бюджета следующего года доля поступлений от нефтяного сектора возросла. Так, 57,3%, или 13 млрд. 950 млн. манатов планируется получить от нефтяной сферы, а 42,7%, или 10 миллиардов 377 миллионов манатов поступлений ожидаются от неуглеводородных сфер экономики.

Как и следовало ожидать, увеличились отчисления в казну из Государственного нефтяного фонда – 87,5% или 12 млрд. 200 млн. манатов доходов бюджета от «нефтянки» придутся на трансферты Государственного нефтяного фонда, где 12,5% (1 млрд. 750 млн. манатов) поступления от нефтяного сектора через налоговые органы.

Принимая во внимание высокую волатильность на нефтяном рынке, решение сохранить консервативный подход к базовой цене «черного золота», заложенной в проекте госбюджета на следующий год, экономисты считают правильным и менее рискованным. С другой стороны, говорят местные аналитики, Минфин должен быть максимально готов к потенциальным форс-мажорам на нефтяном рынке в наступающем году, а потому закладывать в бюджете базовую цену нефти выше $35 в сложившихся условиях означало бы подвергнуть экономику непредвиденным опасностям. Скорее всего, цена нефти вырастет, полагают в экспертных кругах, но могут и упасть. В то же время ненефтяной сектор сильно пострадал от пандемии, а наступающий год будет для этой сферы особенно сложным. Из-за падения экономической активности, дефектной денежной политики, несовершенства прочих институтов национальная экономика становится не самой лучшей средой для предпринимательской деятельности.

Также отмечается, что в следующем году с повышением цены нефти и ослаблением неуглеводородных отраслей появится возможность увеличить трансферты из Госнефтефонда в госбюджет, ссылаясь на излишки. При этом, конечно же, не будет разглашаться практика «латания бюджетных дыр», ведь остальные доходы бюджета сократятся.