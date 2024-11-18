Проходит заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании обсуждается законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

В обсуждении принимают участие министр финансов Самир Шарифов, заместитель министра экономики Самед Баширли, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязымов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов и другие официальные лица.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики в 2025 году прогнозируются в размере 38 млрд 316 млн манатов, расходы — 41 млрд 367 млн 600 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы — 37 млрд 520 млн 952 тыс. манатов, местные доходы — 795 млн 48 тыс. манатов, централизованные расходы 40 млрд 567 млн 265 тыс. манатов, местные расходы 800 млн 335 тыс. манатов).