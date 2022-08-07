Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу высказалась о поступке отца на «Оскаре». Певица заявила в интервью Billboard, что старается не реагировать на волну хейта, которая обрушилась на ее семью.

«Для меня вся моя семья — обычные люди. Я люблю их и принимаю такими, какие они есть. Но из-за нашего статуса общество отказывается принимать многие наши качества, свойственные обычным людям. От нас ждут, что мы не будем вести себя так, как другие люди ведут себя в обычной жизни, а значит, что не ждут и честности», — рассказала Уиллоу Смит.

27 марта 2022 года голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» его супруги. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, от которого у нее выпадают волосы. Киноакадемия США инициировала «дисциплинарное разбирательство» и в итоге запретила актеру участвовать в ее мероприятиях 10 лет.