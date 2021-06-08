Бывший президент Армении, один из зачинщиков карабахского конфликта Роберт Кочарян пожаловался на сокращение населения страны. В последние месяцы число безвозвратно покидающих республику неуклонно растет, заявил он, сообщают армянские СМИ.

За последние четыре месяца отрицательное сальдо миграции насчитывает почти 80 тысяч человек. Такой же отток населения в Армении был зарегистрирован в начале 1990-х годов.

«Это уже называется депопуляцией, побегом. Значит, не доверяют этой власти. Единственной возможностью изменить эту ситуацию является смена власти», — сказал, как передает Вестник Кавказа, Кочарян.

Ранее статистический комитет Армении тоже сообщал о падении численности населения страны. По его данным, за год число жителей южнокавказской республики сократилось на почти 3,8 тысяч человек.

Прогнозы о неминуемом массовом выезде армян из региона, в результате проигранной в 2020 войны, сбываются. Так, за пять месяцев этого года страну воздушным транспортом покинуло более 78 тысяч человек, сообщает сайт News.am.

Комментируя эту статистику, экс-президент Роберт Кочарян отметил, что на самом деле выехало в два раза больше с учетом выезда из Армении на автомобильном транспорте в Грузию и далее в другие страны.

По его мнению, до конца этого года число уехавших из Армении составит 360 тысяч, передает Turan. Большинство из них — это трудоспособное и обороноспособное население. 360 тысяч – это 18% населения Армении.

Чтобы представить сколько это людей, достаточно сказать, что это количество шести крупнейших городов Армении – Гюмри, Ванадзора, Вагаршапата, Абовяна, Кафана и Раздана.

Среди выехавших немало жителей Карабаха, которые имеют армянские паспорта. Если предположить, что оттуда также уедет 18%, то значит 27 тысяч армян покинет Карабах.

Согласно опросам среди населения Армении, уехать оттуда навсегда в этом году планируют 200 тысяч человек, еще столько же – в будущем году.

С одной стороны, понятно, Кочарян высказывается подобным образом, поскольку участвует в качестве лидера блока «Армения» в досрочных парламентских выборах. Но с другой — факты вещь упрямая, и если даже не все из уехавших за последние месяцы намерены отказаться от гражданства Республики Армения, то вряд ли можно сомневаться в том, что они постараются не возвращаться назад в ближайшие годы. Ведь едут-то они в поисках заработков и лучшей доли. Интересно, насколько это опасная тенденция для самой Армении? Ведь отток населения из страны не прекращался и в мирное время, значит, трудно ожидать, что он сам по себе может сократиться в нынешних тяжелых условиях. Есть ли у Армении какие-то шансы повернуть эти процессы вспять?

На эти вопросы # ответил эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Повернуть эти процессы вспять можно только изменив социально-экономическую ситуацию в Армении. А никаких предпосылок для этого не наблюдается. Исходя из тех ресурсов, которые сегодня имеются в Армении, говорить об изменении социально-экономической ситуации в этой стране не приходится. Кроме того, необходимо отметить, что армянская сторона, в данном случае, оппозиционные лидеры, не предлагают реальной повестки для изменения социально-экономических показателей, или же не предлагают каких-то стройных социально-экономических реформ.

У них нет плана дальнейших действий в этом направлении. Есть только один план – прийти к власти. А это отнюдь не выход из создавшегося положения. И потом, концептуально они не понимают поствоенные, постконфликтные реалии, и пытаются отыграть ситуацию назад, что чревато ухудшением социально-экономических показателей страны, а не улучшением их.

Объективно в Армении сейчас существует игнорирование социально-экономических факторов, процессов, которые происходят в армянском обществе, в экономике страны, и если Пашинян предполагает, что, вернувшись к власти, он за уши притащит тех олигархов, которые покинули Армению, то тут уместны очень большие сомнения. Потому что я не думаю, что после всех этих лет олигархи армянского происхождения согласятся вложить свои средства в экономику Армении. Тем более, что есть очень серьезный конфликт интересов между ними, и вряд ли он позволит надеяться на массовый приток капиталов в эту страну, на массовые инвестиции. По крайней мере, армянский бизнес России будет намного более осмотрителен в этот раз, вряд ли он сломя голову ринется вкладывать свои деньги в эту республику. Тем более, что и инвестиционные возможности в Армении не столь высоки, и социально-экономическое положение в стране радикально не улучшится.

А все эти факторы вместе означают объективное присутствие условий для дальнейшего оттока населения из страны и в обозримой перспективе.