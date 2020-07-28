До 3 августа представят план по сокращению военного контингента США в ФРГ

США и Германия собираются представить конкретный план по выводу с территории ФРГ 9500 дислоцированных там американских солдат и офицеров до 3 августа. В понедельник, 27 июля, эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны Германии, отвечая на пресс-конференции на вопрос DW.

По словам пресс-секретаря Минобороны ФРГ Арне Коллац-Йоханнсена, 24 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудила тему сокращения военного контингента США в Германии со своим американским коллегой Марком Эспером.

Отвечая на вопрос DW о том, существует ли гарантия того, что американские военные не покинут Европу, Коллац-Йоханнсен заявил, однако: «Здесь я попрошу вас, к сожалению, набраться терпения».

22 июля Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эксклюзивном интервью DW подчеркнула, что вывод американских солдат из Германии никак не повлияет на НАТО, пока «эти солдаты остаются в Европе». (DW)