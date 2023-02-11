Похоже, что российское наступление, о котором писала британская газета The Financial Times, началось. Пока оно проходит по двум основным направлениям: Угледар-Бахмут-Авдеевка в Донецкой области и Сватово-Кременная в Луганской.

Российское командование бросило в бой значительные силы, однако существенного продвижения пока не добилось. Потери огромные. Днями под Угледаром противник потерял более 30 танков и другой бронетехники, а счет в личном составе идет на сотни. По сводкам украинского Генерального штаба только за одни сутки они составили более 1000 человек. Этот психологический рубеж перейден уже во второй раз.

Тем не менее, останавливаться российские оккупационные войска (РОВ) не собираются. По нескольким причинам.

Во-первых, по прогнозам синоптиков морозы из Украины этой зимой ушли безвозвратно. Температура воздуха постепенно повышается и до распутицы остается не так много времени. В марте и в первой половине апреля наступать по украинскому чернозему невозможно. Хотя, как уверяют в России, их танки грязи не боятся, но в украинском черноземе они вязнут. Практически навсегда. Так было прошлой весной и осенью, так будет и на этот раз.

Даже сейчас, когда почва еще достаточно твердая, наступление РОВ, в частности, под Угледаром проходит только по дорогам с твердым покрытием. Именно там наступающих ждут украинские артиллеристы. Точными ударами они громят вражеские колонны.

Во-вторых, есть политический аспект. Путин 21 февраля будет выступать с посланием перед Федеральным собранием. Ему необходимо доложить о победах, о взятии хоть каких-то сел, пусть с одной-двумя улицами или городов типа Угледара и Бахмута. Времени остается мало и поэтому военное командование все время подстегивают из Кремля. Так что людей и технику не жалеют, чтобы доложить о выполнении.

В-третьих, хотя РОВ и перешли в наступление, но все понимают, что и ВСУ готовится наступать. Причем, как только будет получено и накоплено необходимое количество тяжелого западного оружия. Его поток возрастает с каждым днем, и оно будет использовано не только для наступления, но и в обороне.

Мнения военных экспертов о возможных сроках наступления ВСУ расходятся, но есть основания предполагать его начало поздней весной-ранним летом. Для российского командования важно закрепиться на достигнутых рубежах, каковыми оно считает административные границы Донецкой и Луганской областей.

В-четвертых, если такое произойдет, то по московским представлениям можно начинать переговоры и объяснить подведомственному народу, что цели войны достигнуты. Тем самым Путин сохраняет лицо. Никто не будет вспоминать, что говорилось о целях год назад и сколько раз они менялись за истекший период.

Вообще предоставление Украине танков и другой тяжелой техники застало российское военно-политическое руководство буквально врасплох. Почему-то в Москве до конца не верили, что это произойдет да еще в таких масштабах.

Сообщения об этом вызвали в Москве не только панику, но и отчаянье. Даже главные пропагандисты понимают, что происходит кардинальный сдвиг. Известный военный эксперт, бывший полковник Генерального штаба России Михаил Ходаренок на одном московском телеканале четко обозначил всю бесперспективность каких-либо попыток переломить ситуацию. И никто на шоу ему не возразил, потому что нечего.

Делать нечего, и в Белокаменной не нашли ничего лучшего, чем с новой силой крутить давно изъезженную пластинку. Запад устал, население недовольно инфляцией и требует не тратить деньги на Украину, а использовать их внутри стран. Вот в американском конгрессе республиканцы требуют прекратить поставки оружия Украине и Байден должен с ними считаться. Тем более, что у республиканцев большинство в нижней палате. О том, что таких на Капитолийском холме всего 20-30 конгрессменов и никакой политической погоды они не делают можно не упоминать. Аналогично в Европе.

Эта картинка российских федеральных телеканалов была буквально взорвана визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.

Повторился триумф декабря прошлого года, когда он был в Вашингтоне. Мы не будем подробно говорить об овациях, которыми главу украинского государства встречали в британском парламенте, красных дорожках, оркестрах в Европарламенте и т.д. Когда Зеленский закончил свое выступление словами «Слава Украине!», европарламентарии прокричали, кто, как мог, «Героям слава!». И о том, что лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл одел галстук в цветах украинского флага, а во время выступления Джо Байдена зал каждый раз вставал, когда он упоминал Украину.

Поговорим о военно-политических результатах визита Зеленского в три столицы.

В Лондоне в очередной раз было подтверждено, что Великобритания полностью стоит на стороне Украины. Она уже предоставила военной помощи более чем на £2,3 млрд и останавливаться не собирается. Премьер-министр Риши Сунак также заявил, что его страна полностью поддерживает мирный план Зеленского из десяти пунктов.

Был поднят вопрос о поставке британских истребителей Украине, и премьер-министр дал поручение министру обороны изучить такую возможность. При этом Великобритания начинает обучение украинских пилотов управлению западными истребителями. Похоже, вопрос поставок в принципе решен. Иначе, зачем обучать пилотов на самолетах стандарта НАТО.

И еще одно очень важное. Прямо об этом не говорится, но весьма вероятно, что Великобритания поставит в Украину англо-французские ракеты Storm Shadow (Штормовая тень). Французское обозначение SCALP EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General — многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением). Радиус действия ракеты составляет 150 км. Украина очень в них нуждается для ударов по дальним российским тылам и срыва наступления РОВ.

В Париже была встреча с президентом Эммануэлем Макроном и, несколько неожиданно приехавшим на нее канцлером Германии Олафом Шольцем. Судя по расплывчатым формулировкам коммюнике Елисейского дворца, также обсуждался вопрос поставок истребителей. Зеленский сказал, что его рабочий ужин с двумя лидерами ЕС был «очень мощной встречей, очень важной встречей».

Как сообщает телеканал BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он предпочитает «более полезное» и «более быстрое», считая, что пушки Caesar и итало-французские зенитно-ракетные комплексы средней дальности SAMP/T-Mamba, поставленные Францией, соответствуют этим критериям. Отметим, что эти комплексы могут перехватывать баллистические ракеты, против которых пока у Украины защиты нет. При этом Макрон сказал, что «Я не исключаю абсолютно ничего». Надо понимать и поставки истребителей.

В Киеве также настроены оптимистично. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что вопрос предоставления Украине дальнобойного вооружения и истребителей международными партнерами, похоже, может быть разрешен.

И, наконец, Брюссель. Туда украинский президент прибыл вместе с президентом Франции на его самолете. Очень символично. О Европарламенте мы уже упоминали. Речь Зеленского была встречена многочисленными и продолжительными овациями. Однако еще более важной была встреча на саммите глав государств и правительств Евросоюза. Она проходила за закрытыми дверьми, но, судя по всему, украинский президент остался ею доволен.

Как сказал он на пресс-конференции, переговоры продолжатся в двустороннем формате, в закулисье также удалось достичь положительных результатов, но об этом общественность узнает позднее. «Есть позитивные сигналы касательно оружия, и я хочу, чтобы эти сигналы стали конкретными шагами». Поясняя, почему подробности этих решений не раскрываются на данный момент, Зеленский сказал, что «Не хочется полностью готовить РФ».

Подведем некоторые политические итоги дней Зеленского в Европе.

Первый. Запад, вопреки московским ожиданиям и стараниям не только не уменьшает помощь и поставки оружия в Украину, а многократно усиливает свою многоплановую поддержку. Никакой усталости нет, и не предвидится.

Второй. Союзники и партнеры Украины окончательно поставили на военный разгром российской армии и сделают для этого все возможное. В том числе и увеличат санкционные меры в десятом пакете.

Это существенное изменение позиции, так как до недавнего времени в этом вопросе были известные колебания. Теперь все сомнения отброшены. Россия должна без всяких условий уйти с украинской территории, и никто не собирается сохранять Путину лицо. Его надежды на переговоры напрасны. Никто их с ним их вести не будет.

Третий. Украина — часть Европы географически и в скором времени станет политически. Вопрос ее приема в члены ЕС принципиально решен и теперь дело за внутренним реформированием страны. Аналогично со вступлением в НАТО.

Четвертый. Всем уже очевидно, что Россия из-за своей деструктивной позиции слабеет с каждым днем. И это приводит к значительным сдвигам в политике ее соседей.

Президент Молдовы Майя Санду получила от украинского коллеги важную информацию. «Недавно я говорил с президентом Молдовы Майей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней».

В Кишиневе сменилось правительство, и теперь политика в отношении сепаратистов из Приднестровья стала более твердой. В Тирасполе тут же заволновались, так как надежды на московскую поддержку иллюзорны. И это очередной провал российской политики на юго-западе.

Так будет по всему периметру российской границы. Время московского диктата в отношении соседей проходит. Оно закончится победой украинской армии и изгнанием захватчиков с территории страны.