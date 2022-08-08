Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение референдумов на контролируемых Россией территориях будет означать конец российско-украинских переговоров.

Песков заявил, что референдум проводит не Россия.

«Дело в том, что это планы жителей регионов. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — указал представитель Кремля.