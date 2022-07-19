Переговоры между Россией и украиной не ведутся по вине Москвы, и в текущей ситуации условием их возобновления будет поражение России в развязанной войне. Об этом заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Коммерсантъ».

Российская сторона демонстрирует неготовность к переговорам, заявляя о своих военных целях. «Статус мирных переговоров — это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, в других городах и штурмовые действия русских на востоке Украины», — сказал Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — заявил Кулеба.