Переговоры между Россией и украиной не ведутся по вине Москвы, и в текущей ситуации условием их возобновления будет поражение России в развязанной войне. Об этом заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Коммерсантъ».
Российская сторона демонстрирует неготовность к переговорам, заявляя о своих военных целях. «Статус мирных переговоров — это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, в других городах и штурмовые действия русских на востоке Украины», — сказал Дмитрий Кулеба.
«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — заявил Кулеба.
В том, что последующие переговоры между Украиной и Россией будут отличаться от весенних, уверен и помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в Москве считают, что контакты не возобновляются по вине Киева и западных государств.
Последние очные переговоры между Россией и Украиной прошли 29 марта в Стамбуле, дистанционные — 22 апреля. 13 июля дипломаты Турции, России, Украины вместе с представителями ООН обсудили вывоз украинского зерна из заблокированных портов. Новые переговоры по украинскому зерну могут состояться на этой неделе. (moscowtimes.ru)