Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о единственном способе остановить российскую армию. Он заявил, что для этого должна быть продолжена поставка украинской стороне танков, истребителей и зенитно-ракетных комплексов.

Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter, комментируя события в Буче:

«Бойня в Буче доказывает, что ненависть России к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны».

Он сказал, что единственный способ положить конец ужасам войны – помочь Украине как можно скорее изгнать российскую армию.

«Партнеры знают наши потребности. Нам нужны танки, истребители, зенитно-ракетные комплексы».