Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы представители 11 партий

Число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля в Азербайджане, достигло 11, сообщает во вторник Trend.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрированы полномочные представители еще двух партий — «Единый Азербайджан» и «Ана Ветен».

Отметим, что до этого прошли регистрацию полномочные представители девяти политических партий — правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), партии «Умид», «Партии гражданской солидарности», «Партии великого созидания», «Партии Народного фронта целостного Азербайджана» (ПНФЦА), «Партии движения национального возрождения», «Партии национальной независимости», «Демократической партии Азербайджана» и партии «Великий Азербайджан».