«Паспорт COVID-19 не требуется на малых коммерческих объектах».

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, для свободного передвижения по стране граждане обязательно должны пройти вакцинацию:

«Это важно как с точки зрения здоровья гражданина, так и с позиции соблюдения закона».

Представитель МВД отметил, что сейчас ситуация в метро стабильна: «В метро нет требований относительно СOVID-паспортов».