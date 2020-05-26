Для расследования происхождения коронавируса ВОЗ направит в КНР миссию

Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специальную миссию для изучения происхождения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая <…> Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу», — сказал Райан.

Он отметил, что точные сроки начала миссии пока не известны. Она должна состояться с участием ученых из разных стран.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь добавил, что «все стороны понимают важность исследования происхождения вируса», оно необходимо чтобы предотвратить его повторного возникновения в будущем. (gazeta.ru)