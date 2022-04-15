Международное сообщество призывает Армению проявить трезвость и отказаться от требований предоставления независимости Нагорному Карабаху. В противном случае Армения не получит международной поддержки. Об этом, как передает Turan, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 14 апреля в парламенте страны.

«Международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Карабаха. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь».

Отвечая на критику в свой адрес о том, почему он не предотвратил или не остановил войну, Пашинян заявил, что без Шуши остановить или предотвратить войну было невозможно.

«Если мы пойдем другим путем, мы сдадим Карабах, события вокруг Фаруха тому пример, будем сдавать по частям. Хватит обманывать друг друга», — сказал Пашинян.

«Карабахцы не должны покидать Карабах, они должны жить там и иметь права, свободы и статус в Карабахе», — сказал он.

Таким образом, из его слов можно сделать вывод, что правящая верхушка Армении в целом не против признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, единственно, они хотели бы, чтобы у них там был все-таки какой-то статус. Интересно, какой? И может ли Баку согласиться на это, если только за этим дело стало? Ведь тогда Армения признает полную территориальную целостность Азербайджана и откажется от каких-либо притязаний на НК.

Своими мыслями на этот счет поделился с # известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— В ходе отчета правительства в парламенте Пашинян признал необходимость понизить уровень притязаний в отношении карабахских армян, мотивировав это настойчивыми рекомендациями держав и международных структур. Интуитивно со своим главой правительства согласно большинство граждан Армении, поддержавших на досрочных выборах его партию «Гражданский договор», несмотря на проигранную Вторую Карабахскую войну осени 2020 года.

Что же касается статуса, то сперва нужно разобраться по существу: часть карабахских армян захотят сохранить армянское или российское гражданство, какая-то часть не определится, и они останутся лицами без гражданства. Какая-то часть восстановит азербайджанское гражданство. В соответствии с Конституцией и законами Азербайджанской Республики, их безопасность должна обеспечиваться в равной мере, но статус и права на территории страны отличаются. В частности, лица с иностранным гражданством или без гражданства должны оформлять разрешение на пребывание и не имеют политических прав. Сроки, порядок их пребывания в Азербайджане, время на раздумье для оформления азербайджанского гражданства, имущественные и культурные права — могут быть предметом переговоров. Для всех армян-граждан будут обеспечены культурные права (использование армянского языка, школы, церкви, СМИ, театр и пр.). Будут проведены выборы в местные органы самоуправления (муниципалитеты), а впоследствии обеспечено их участие в президентских и парламентских выборах.

Предметом переговоров могут стать и некие переходные меры, и статус территории, на которой проживают карабахские армяне. С учетом того, что экономически и административно эта территория была изолирована от Азербайджана, здесь не действовали законы, финансовая и таможенная система Азербайджана и пр. На какой-то период данная территория может быть объявлена СЭЗ (свободная экономическая зона) с особым законодательным, судебным, налоговым, таможенным и валютным режимом. Но это не будет носить характер международного обязательства, а оформляться и вводиться парламентом Азербайджана. О конкретных параметрах и временной продолжительности режима этой СЭЗ можно дискутировать.

О каком-то политическом статусе для карабахских армян до того, как они определятся со своим гражданским статусом, до того, как затянутся раны, нанесенные войной, до появления взаимного доверия, даже вести какие-либо переговоры мне не представляется возможным. Президент Ильхам Алиев прямо заявил, что вопрос статуса не обсуждается. Так что, обсуждать версии (Нахчыванская, Аджарская, Татарстанская или Аландская модели) считаю в настоящее время неуместным.

СЭЗ — название условное. Просто необходима переходная модель на время полной интеграции карабахских армян и территории их проживания в Азербайджанскую Республику. Нужно исходить из реальности, что у этих людей есть имущество, здесь осуществляется торговля, денежный оборот, все это оформлено и функционирует не в соответствии с азербайджанскими законами и инструкциями. Переходный период до полной интеграции представляется неизбежным и форму эту следует определить.

Можно добавить и пенсионную систему, и накопления, страхование и пр.

Все это практические вопросы, требующие временных решений исходя из реальности.